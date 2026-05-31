Bakan Çiftçi'den dönüş yolundaki vatandaşlara uyarı: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta takın

14:0631/05/2026, Pazar
DHA
Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber dönüş güzergahlarında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın" dedi.

Bakan Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sanal medya hesabından video mesaj yayımladı. Bakan Çiftçi, "Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun" ifadelerini kullandı.



#Mustafa Çiftçi
#emniyet kemeri
#dönüş trafiği
