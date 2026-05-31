İstanbul’daki havalimanlarında dönüş yoğunluğu sürüyor

THY REKOR KIRACAK

Geçtiğimiz günlerde bayram trafiğiyle ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Tatilin son günü olan 31 Mayıs pazar günü her iki markamızla toplamda bin 867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısıyla operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız" açıklamasında bulunmuştu.