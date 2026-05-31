Bıçaklı tekmeli ve yumruklu 'yol verme' kavgası: Biri polis beş yaralı

18:4731/05/2026, Sunday
DHA
Kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi başından yaralandı.
Bursa’da ‘yol verme’ meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Özel halk otobüsü şoförü ile 3 kişi arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralanırken, tarafları ayırmaya çalışan bir trafik polisi de arbedede başından yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37) ve Bulut D. (18) arasında ‘yol verme’ meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüdü; taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25), elindeki bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve tarafları ayırmak üzere araya giren Ahmet G.’yi (49) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, arbedede trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emirhan G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliler Özbek B. ile kardeşi Tuncay B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
