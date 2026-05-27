Bursa'da kurbanlık almaya giden baba kazada hayatını kaybetti: 2 oğlu yaralı

00:2427/05/2026, Çarşamba
IHA
Kurban almak için yola çıkan Faruk Küçükoğlu hayatını kaybetti
Bursa’nın Karacabey ilçesi otobanı Yolağzı mevkisinde, Faruk Küçükoğlu idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kurbanlık almak için seyir halinde oldukları öğrenilen aileden sürücü Faruk Küçükoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki oğlu ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine kurbanlık almaya giderken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, 2 oğlu ise yaralandı.


Kaza, Karacabey otobanı Yolağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Küçükoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Karacabey’e kurbanlık almak için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya döndü.

2 oğlu hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Küçükoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 oğlu ise hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bayram öncesi yaşanan acı kaza aileyi yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



