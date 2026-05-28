Çim biçerken parmaklarından oldu: Yaralı genç tedavi altına alındı

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki çimleri biçen Furkan K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çim biçme makinesine kaptırdı. 3 parmağı kopan Furkan K., yakınları tarafından kopan parmaklarıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Furkan K., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmaklarının dikilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.