Malatya'da otomobil sürücülerinin yol tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

23:4927/05/2026, Çarşamba
DHA
Malatya'da sürücülerin trafikte silahlı kavgası
Battalgazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında trafik anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Önü Sokak üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü trafikten kaynaklı tartıştı. Tartışma kısa sürede sürücülerin otomobilden inip bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ç. ve C.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.




