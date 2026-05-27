Adana'da acı haber: Çayda kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla Körkün Çayı'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 37 yaşındaki Ramazan Tarel'in, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda suya girdiği noktadan 3,5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Hacılı Mahallesi'nde Ramazan Tarel (37) serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Ekipler, kaybolan Tarel'in bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda Tarel, suya girdiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan Tarel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.