Adana'da acı haber: Çayda kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu

22:4427/05/2026, Çarşamba
AA
37 yaşındaki Ramazan Tarel serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla Körkün Çayı'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 37 yaşındaki Ramazan Tarel'in, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda suya girdiği noktadan 3,5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.

Hacılı Mahallesi'nde Ramazan Tarel (37) serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Ekipler, kaybolan Tarel'in bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucunda Tarel, suya girdiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan Tarel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.





