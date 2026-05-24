Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Kayıp olarak aranıyordu: Gölette kadın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Gölette kadın cesedi bulundu

23:1224/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Gölette bulunan kadın cesedinin kayıp olduğu ortaya çıktı.
Gölette bulunan kadın cesedinin kayıp olduğu ortaya çıktı.

Sakarya’da bir tabiat parkında gölette kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede 25 yaşındaki Rukiye Görgin’in Mersin’de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir tabiat parkındaki gölette kadın cesedi bulundu. Boğularak hayatını kaybeden 25 yaşındaki kadının Mersin’de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde yer alan tabiat parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkartılan genç kadının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi kayıp ilanı vermiş

Polis ekiplerince gölet çevresinde yapılan araştırmalarda, kıyıda hayatını kaybeden kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan inceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin’e ait olduğu belirlendi. Genç kadının annesi Ş.G.’nin 24 Mayıs’ta Mersin’in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı izin kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Sakarya
#Arifiye
#Gölet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Resmî Gazete’de yeni karar yayımlandı