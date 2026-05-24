Kayıp olarak aranıyordu: Gölette kadın cesedi bulundu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir tabiat parkındaki gölette kadın cesedi bulundu. Boğularak hayatını kaybeden 25 yaşındaki kadının Mersin’de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde yer alan tabiat parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkartılan genç kadının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.