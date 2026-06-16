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Alevlerin sardığı evde mahsur kaldı komşuları kurtardı

Alevlerin sardığı evde mahsur kaldı komşuları kurtardı

00:3516/06/2026, Salı
DHA
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Yangının ardından iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde mahsur kalan Huriye C., komşularının müdahalesiyle kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Huriye C. Komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde Bayram C.’ye ait iki katlı evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada alevler arasında mahsur kaldığı anlaşılan Huriye C., komşuları tarafından kurtarıldı.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Huriye C.’ye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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