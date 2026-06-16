Alevlerin sardığı evde mahsur kaldı komşuları kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Huriye C. Komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde Bayram C.’ye ait iki katlı evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada alevler arasında mahsur kaldığı anlaşılan Huriye C., komşuları tarafından kurtarıldı.