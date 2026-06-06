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Vatandaşın sofrasına gidecekti: Sakarya'da yaklaşık bir ton bozuk sucuk imha edildi

Vatandaşın sofrasına gidecekti: Sakarya'da yaklaşık bir ton bozuk sucuk imha edildi

00:316/06/2026, Cumartesi
AA
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 1 ton bozuk sucuğun imha edildiği, işletmenin mühürlendiği bildirildi.

Hendek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halkın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişim sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.



Açıklamada, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerde hijyen şartları, üretim standartları, ürünlerin muhafaza koşulları ve resmi yükümlülüklerin titizlikle incelendiği belirtildi.



Devam eden rutin denetim faaliyetleri kapsamında Dereboğazı Mahallesi'nde R.B. adına faaliyet gösteren işletmede inceleme gerçekleştirildiği, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve üretim standartlarının detaylı şekilde kontrol edildiği bildirildi.



Açıklamada, denetim sırasındaki detaylı incelemede işletmede bulunan sucuklarda küflenme ve bozulma tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Tüketilmesi sakıncalı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton sucuk, ekipler gözetiminde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenirken ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işletme hakkında yasal işlem uygulandı. Halk sağlığını riske atan ürünlerin piyasaya arz edilmesinin önüne geçilirken işletme mühürlenerek gerekli idari süreçler titizlikle yürütüldü."



#Sakarya
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