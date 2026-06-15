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Sapanca'da boğulma vakası: Şnorkel takıp girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

Sapanca'da boğulma vakası: Şnorkel takıp girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

23:1315/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
DHA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şnorkel ve deniz gözlüğü takarak göle giren 47 yaşındaki Hazar Can Ateş, kıyıdan yaklaşık 75 metre açıkta hayatını kaybetmiş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Ateş'in cansız bedenini sudan çıkarmasının ardından cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye nakledildi.

Kendisine ait aracıyla Sapanca Gölü kıyısına gelen 47 yaşındaki Hazar Can Ateş, şnorkel ve deniz gözlüğü takarak göle girdi.

Göle açıldıktan bir süre sonra geri dönmeyen Ateş, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz şekilde fark edildi.


Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Göle zodyak botla açılan AFAD ekipleri, kıyıdan yaklaşık 75 metre açıkta bulunan Ateş'i bota alarak karaya çıkardı.

Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Hazar Can Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.




















Ateş'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine nakledildi.

#Boğulma
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