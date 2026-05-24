Yolcu otobüsü alev alev yandı

15:2124/05/2026, Pazar
DHA
Sakarya’nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa’dan Ankara’ya giden F.D. idaresindeki 16 CAP 568 plakalı yolcu otobüsü, saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Şoför emniyet şeridine çektiği otobüsteki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

