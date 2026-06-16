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Asansör kabini hızla zemine çakıldı: Sakarya'da yapı malzemeleri deposunda korkutan kaza, işçiler hastanelik oldu

Asansör kabini hızla zemine çakıldı: Sakarya'da yapı malzemeleri deposunda korkutan kaza, işçiler hastanelik oldu

18:3616/06/2026, Salı
DHA
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yapı malzemeleri firmasının deposunda yük asansörünün halatı koptu, 6 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir yapı malzemeleri firmasının deposunda meydana geldi. İddiaya göre; depodaki yük asansörü arızalandı.

Arızanın ardından halatı kopan asansör kabini hızla zemine çakıldı. Kazada asansörde ve çevrede bulunan 6 işçi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Sakarya
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