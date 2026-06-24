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Mantar ararken el bombası buldu: Uzman ekipler devreye girdi

Mantar ararken el bombası buldu: Uzman ekipler devreye girdi

00:1524/06/2026, Çarşamba
IHA
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Ormanlık alandaki eski el bombası kontrollü patlatıldı.
Ormanlık alandaki eski el bombası kontrollü patlatıldı.

Sakarya’da mantar toplamak için ormanlık alana giden bir vatandaş, yerde eski ve yapısı bozulmuş bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) tarafından yapılan incelemenin ardından mühimmat kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi, yerde eski bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT), el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Bıçkıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda mantar arayan bir vatandaş, yerde yapısı bozulmuş ve eski olduğu değerlendirilen bir el bombası fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Bomba kontrollü şekilde imha edildi

Vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, durum uzman ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) yönlendirildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, tehlike arz eden eski el bombası güvenli bir alanda kontrollü şekilde imha edilerek etkisiz hale getirildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, el bombasının bölgeye nasıl ve ne şekilde geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.



#Sakarya
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