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Sucuk tesisine baskın: İhbar ekipleri harekete geçirdi, 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

Sucuk tesisine baskın: İhbar ekipleri harekete geçirdi, 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

00:233/07/2026, Cuma
AA
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Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi.
Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.
Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.


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