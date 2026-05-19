Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da ele geçirilen bin 200 kilogram sağlıksız sakatat imha edildi

Tekirdağ'da ele geçirilen bin 200 kilogram sağlıksız sakatat imha edildi

12:1519/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilogram sakatat katı atık tesisinde imha edildi.
Menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilogram sakatat katı atık tesisinde imha edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlık koşullarına uygun olmayan bin 200 kilogram sakatat imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine durdurduğu 34 DT 7566 plakalı araçta ambalajı yırtık, bozulmuş ve aşırı derecede koku yayan sakatat tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilogram sakatat katı atık tesisinde imha edildi. Olayla bağlantılı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, söz konusu ürünlerin satışa ve tüketime sunulmadan yakalandığını açıkladı.

Aksoy, etiket bilgisi ve izlenebilirliği olmayan gıdaların satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları şüpheli durumlara karşı uyardı.

İl Müdürü Aksoy, gıda güvenliğine ilişkin ihbar, şikayet ve sorular için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanılabileceğini belirtti.


#Alo 174 Gıda Hattı
#İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy
#sakatat
#Tekirdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi