Tekirdağ'da ele geçirilen bin 200 kilogram sağlıksız sakatat imha edildi

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine durdurduğu 34 DT 7566 plakalı araçta ambalajı yırtık, bozulmuş ve aşırı derecede koku yayan sakatat tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, menşesi belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1200 kilogram sakatat katı atık tesisinde imha edildi. Olayla bağlantılı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.