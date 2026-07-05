Sakarya'da 5 yaşındaki küçük kız havuza düştü: Hayati tehlikesi sürüyor

Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı havuzdan çıkardı. Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen E.G., özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.