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Sinop'ta denizde akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'ta denizde akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

19:435/07/2026, Pazar
AA
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Ailenin diğer üyeleri kıyıya ulaştı.
Ailenin diğer üyeleri kıyıya ulaştı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde ailesiyle girdiği denizde akıntıya kapılarak gözden kaybolan 18 yaşındaki Sultan Ay'ın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu cansız bedeni bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Ankara'dan ailesiyle tatil için Ayancık'a gelen Sultan Ay (18), Ayancık Köyü Plajı'nda denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Aile üyeleri kıyıya ulaşırken, Ay gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından Ay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.


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