Çaya düşüp kaybolmuştu: 17 gün sonra kahreden haber geldi

14 Haziranda Diyarbakır’ın Lice ilçesi ile Bingöl’ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayına düşen 33 yaşındaki Vedat Karabulut’un bulunması için Diyarbakır, Bingöl illerinden AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Karabulut’un cansız bedeni Diyarbakır sınırında düştüğü yerden 1 buçuk kilometre ileride Diyarbakır itfaiyesi ve jandarma ekiplerince bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.