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Çaya düşüp kaybolmuştu: 17 gün sonra kahreden haber geldi

Çaya düşüp kaybolmuştu: 17 gün sonra kahreden haber geldi

12:5630/06/2026, Salı
IHA
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Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakır’ın Lice ilçsi ile Bingöl’ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayı’na düşen Vedat Karabulut’un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 1 buçuk kilometre ileride 17 gün sonra bulundu.

14 Haziranda Diyarbakır’ın Lice ilçesi ile Bingöl’ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayına düşen 33 yaşındaki Vedat Karabulut’un bulunması için Diyarbakır, Bingöl illerinden AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Karabulut’un cansız bedeni Diyarbakır sınırında düştüğü yerden 1 buçuk kilometre ileride Diyarbakır itfaiyesi ve jandarma ekiplerince bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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