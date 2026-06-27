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Kadir İnanır'ın ölüm nedeni belli oldu: Hastane açıklama yaparak duyurdu

Kadir İnanır'ın ölüm nedeni belli oldu: Hastane açıklama yaparak duyurdu

09:4127/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından, ölüm nedenine ilişkin açıklama hastane tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Yeşilçam'ın vefat eden unutulmaz oyuncusu
Kadir İnanır
, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

  • Sanatçı için söz konusu tarihte, saat 13.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Ölüm nedeni belli oldu


Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen ise sanatçının vefatına dair yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:


"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."


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