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Kadir İnanır'ın vefat haberine dayanamadı: Türkan Şoray fenalaştı

Kadir İnanır'ın vefat haberine dayanamadı: Türkan Şoray fenalaştı

23:5826/06/2026, Cuma
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı sebebiyle yaşama veda etti. İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray'ın fenalaştığı iddia edildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır 26 Haziran'da vefat etti. Ünlü sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını derinden sarstı.


 Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca fenalaştı.



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Kadir İnanır'ın acı haberini alan 80 yaşındaki Türkan Şoray fenalaştı.

 Senelerce birçok filmde İnanır ile bir araya gelen Şoray'ın, aldığı telefon görüşmesi sonrasında fenalaştığı iddia edildi. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnanır'ın vefat haberini Türkan Şoray'a, menajeri Bircan Silan telefonla verdi. Acı haberi alan Şoray'ın fenalaştığı ve telefon görüşmesine devam edemediği öğrenildi. 

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ FİLMLERİNDE YER ALDILAR


Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikilisi, Türk sinemasında unutulmaz projelerde beraber rol aldılar. 

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filmi günümüzde, İnanır ve Şoray'ın en bilinen filmlerinin başında geliyor. 

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