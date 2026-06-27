Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca'nın 3 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Türk sinemasının 77 yaşında hayatını kaybeden usta ismi Kadir İnanır'ın ailesi, peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, hayatını kaybetti.
Bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu, 77 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Kadir İnanır'ın vefatı, ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştirdi. Usta sanatçının ablası Altun Arıca'nın da yalnızca üç gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aile, Fatsa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından bu kez Kadir İnanır'ın acısıyla sarsıldı.