Futbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu nehirde boğuldu

Fransa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yer yer 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklar, spor dünyasından acı bir habere yol açtı. Haftanın başında serinlemek amacıyla Lyon civarındaki Rhône Nehri'ne giren 21 yaşındaki Kenzo Kies ve üç arkadaşı, nehrin tehlikeli akıntısına kapıldı. Acil durum ekipleri üç kişiyi kurtarmayı başarırken, Kies nehirde kayboldu.