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Futbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu nehirde boğuldu

Futbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu nehirde boğuldu

Tuğçe Erginkoç
14:1725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Genç futbolcunun ölümü futbol camiasında şok etkisi yaşattı.
Genç futbolcunun ölümü futbol camiasında şok etkisi yaşattı.

Fransa’da etkisini gösteren aşırı sıcaklardan kaçmak için Rhône Nehri’ne giren 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, boğularak yaşamını yitirdi. Lyon yakınlarındaki nehirde arkadaşlarıyla yüzerken kaybolan ve itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırılan Guingamp oyuncusu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fransa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yer yer 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklar, spor dünyasından acı bir habere yol açtı. Haftanın başında serinlemek amacıyla Lyon civarındaki Rhône Nehri'ne giren 21 yaşındaki Kenzo Kies ve üç arkadaşı, nehrin tehlikeli akıntısına kapıldı. Acil durum ekipleri üç kişiyi kurtarmayı başarırken, Kies nehirde kayboldu.

Uzun süren arama çalışmaları sonrası sudan çıkarılan genç futbolcu, hastanede hayatını kaybetti.

Futbol dünyasının yakından takip ettiği genç yetenek Kenzo Kies, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu. Futbol eğitimine Olympique Lyonnais ve Saint-Etienne altyapılarında başlayan Kies, geçtiğimiz yıl Ligue 2 ekiplerinden Guingamp’a transfer olmuştu. Kulübün yedek takımında sergilediği performansla dikkat çeken Kies, hem saha içindeki yeteneğiyle hem de saha dışındaki mütevazı kişiliğiyle tanınıyordu.

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