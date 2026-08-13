Beşiktaş - Hradec Kralove CANLI S SPORT İZLE || Beşiktaş - Hradec Kralove maçı hangi kanalda şifresiz mi, saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi bu akşam saat 20.00'de konuk ediyor. Maç S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş - Hradec Kralove maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.