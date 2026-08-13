Beşiktaş evinde Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi
21:50, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:50, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Hradec Kralove maç özeti
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove’yi Vaclav Cerny’nin 40. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Beşiktaş - Hradec Kralove maç özeti haberimizde.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup etti. Gol dakika 40’da Vaclav Cerny’den geldi. Beşiktaş - Hradec Kralove maç özeti haberimizde.
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş - Hradec Kralove maç özetini izlemek için
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇ SONUCU
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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, hangi gün?
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Başlıklar :BeşiktaşHradec KraloveUEFA Avrupa Ligi
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