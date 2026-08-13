Fenerbahçeli yıldız için şok sözler: "Yalan söyleyerek gitti"

Yüksel Yıldırım, "Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyleyerek gitti. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında anlaşmıştı. Onun için Musaba defterini kapattık. TFF Süper Kupa maçında asist yaptı, bir dans edişi vardı... Ben tribünde üzüldüm, bütün Samsunspor taraftarları da yıkıldı" dedi.