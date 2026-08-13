Fenerbahçeli yıldız için şok sözler: "Yalan söyleyerek gitti"
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye giden Anthony Musaba'nın, kırmızı-beyazlı takıma dönme ihtimali olmadığını söyledi.
HT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı, "Musaba'yı 750 bin euroya aldık, 5 milyona Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi 10 milyon istiyorlar. Oynatamadığı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirince bu parayı istiyor. Öyle bir oyuncuyu geri almak için sattığından daha fazla para vereceksin. Ben onu sattığımız paraya 3 oyuncu aldım; Yalçın, Asamo ve Elayis. Kendimizi kârda görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yüksel Yıldırım, "Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyleyerek gitti. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında anlaşmıştı. Onun için Musaba defterini kapattık. TFF Süper Kupa maçında asist yaptı, bir dans edişi vardı... Ben tribünde üzüldüm, bütün Samsunspor taraftarları da yıkıldı" dedi.
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