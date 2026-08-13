Yüksel Yıldırım Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi: "Bu sene..."
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, ligi değerlendirirken Galatasaray'a ayrı bir parantez açtı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbol gündemindeki konularla ilgili HT Spor'a konuştu. Başkan Yıldırım, Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Sarı-kırmızılıların bu seneki şampiyonluk şansını değerlendiren Yıldırım, "Galatasaray'ın harcama limitleri ve kadrosunu göz önüne aldığımda sezon öncesi şampiyon olur diyordum ve dört senedir oluyorlar ama bu sene bunu deme şansım sıfır." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin Lukaku transferini yorumlayan Yıldırım, "Ben 30'lu yaşlarda adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil ama 2-3 sene oynattığınızda 35-36, bu oyuncuyu satma şansı yok. Fenerbahçe satabilir belki ama Samsunspor satamaz. Samsunspor'un öyle bir marka değeri yok. Bu gerçek, gerçekler bazen acı oluyor." dedi.
Son olarak Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini öven Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor, Salah gibi inanılmaz bir isim getirdi. Sağ olsunlar, Türkiye'yi dünyada gündeme oturttular. Büyük para vermiş olabilirler ama Trabzon şehri 30 milyon harcasa böyle bir reklam yapma şansı yoktu."
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