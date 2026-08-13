Yüksel Yıldırım Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi: "Bu sene..."

Fenerbahçe'nin Lukaku transferini yorumlayan Yıldırım, "Ben 30'lu yaşlarda adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil ama 2-3 sene oynattığınızda 35-36, bu oyuncuyu satma şansı yok. Fenerbahçe satabilir belki ama Samsunspor satamaz. Samsunspor'un öyle bir marka değeri yok. Bu gerçek, gerçekler bazen acı oluyor." dedi.