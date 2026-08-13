Aziz Yıldırım gemileri yaktı: Milli oyuncunun transferi için Lyon maçı bekleniyor
10:41, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:41, 13/08/2026, Perşembe
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Son olarak kadrosuna Lukaku’yu katan Fenerbahçe’de rota, milli oyuncuya çevrildi. Sarı lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun transferi için Lyon ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi play off maçını bekliyor.
Fenerbahçe, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için yeniden harekete geçebilir.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Ferdi'nin transferi için önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin transfer operasyonunu hızlandırmadan önce Lyon maçlarını bekleyeceği iddia edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin Avrupa'daki maçların ardından oluşacak sportif ve ekonomik tabloya göre Ferdi için hamle yapabileceği öne sürüldü.
Başlıklar :aziz yıldırımfenerbahçeferdi kadıoğlu
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