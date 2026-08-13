Galatasaray’a kötü haber: Yıldız oyuncu Çorum maçında yok
09:55, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:57, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig’de yeni sezon Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor. Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.
Galatasaray’da Çorum FK maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçın kadrosunu belirlemeye çalışıyor.
Bu karşılaşma öncesinde de yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray’da Davinson Sanchez’in Çorum FK karşısında ilk 11’de başlamayacağı öğrenildi.
Takıma geç katılan Kolombiyalı stoperin henüz hazır olmadığı ve bu yüzden de hazırlık maçında da forma giymediği ifade edildi.
Başlıklar :galatasarayçorum fksüper lig
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