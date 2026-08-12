Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi: Bugün İstanbul’a geliyor
16:39, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:43, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni gelişmeler de yaşanıyor. Sarı lacivertli takım, dünyaca ünlü yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertliler hem oyuncuyu hem de Napoli’yi ikna etti.
Belçika basınında yer alan haberlere göre; Lukaku, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a gelecek.
Bugün İstanbul’a gelmesi planlanan oyuncunun, sağlık kontrollerinde bir sıkıntı çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Başlıklar :Fenerbahçeromelu lukakusüper lig
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