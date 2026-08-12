Anasayfa
Spor
Futbol
Avusturya basını sarı-lacivertlileri konuşuyor: ‘Fenerbahçe çok güçlü’

Avusturya basını sarı-lacivertlileri konuşuyor: ‘Fenerbahçe çok güçlü’

11:18, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:32, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Avusturya basını sarı-lacivertlileri konuşuyor: ‘Fenerbahçe çok güçlü’

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Avusturya basınında geniş yer buldu. Sarı-lacivertlilerin gücüne dikkat çeken Avusturya medyası, Sturm Graz'ın Şampiyonlar Ligi hayalinin sona erdiğini yazdı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları tamamlandı. Fenerbahçe, evinde 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Sturm Graz'la Avusturya'da karşı karşıya geldi. Golsüz geçilen ilk yarının ardından sarı-lacivertliler maçı ikinci devrede Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle kazanıp adını Devler Ligi'nde play-off etabına yazdırdı. 


Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları tamamlandı. Fenerbahçe, evinde 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Sturm Graz'la Avusturya'da karşı karşıya geldi. Golsüz geçilen ilk yarının ardından sarı-lacivertliler maçı ikinci devrede Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle kazanıp adını Devler Ligi'nde play-off etabına yazdırdı.&nbsp;

Maçın ardından Avusturya basını, 90 dakikayı ve eşleşmeyi değerlendirdi. Kurier'de yer alan haberde maçla ilgili “Graz'da sürpriz yok: Sturm, Fenerbahçe'ye elendi.” başlığı kullandı. Haberde ayrıca, “Kararlı bir performans sergileyen Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 0-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi.” ifadeleri yer aldı.


Maçın ardından Avusturya basını, 90 dakikayı ve eşleşmeyi değerlendirdi. Kurier'de yer alan haberde maçla ilgili “Graz'da sürpriz yok: Sturm, Fenerbahçe'ye elendi.” başlığı kullandı. Haberde ayrıca, “Kararlı bir performans sergileyen Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 0-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi.” ifadeleri yer aldı.

Sky Sports ise maçı, “Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi: Sturm, Fenerbahçe karşısında sürpriz fırsatı kaçırdı. Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı Avrupa Kupası maçında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı.” şeklinde okuyucularına aktardı.


Sky Sports ise maçı, “Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi: Sturm, Fenerbahçe karşısında sürpriz fırsatı kaçırdı. Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı Avrupa Kupası maçında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı.” şeklinde okuyucularına aktardı.

Karşılaşmayla ilgili “Sturm Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti.” başlığını kullanan Sport Orf, “Avusturya ikincisi Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. İstanbul'daki ilk maçta 0-2 mağlup olan Graz, üçüncü eleme turunun rövanşında favori olan rakibine karşı uzun süre direndi ancak sonunda 0-1 mağlup oldu. Sturm, toplamda 0-3'lük skorla elendi ancak Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam etmeyi garantiledi.” denildi.


Karşılaşmayla ilgili “Sturm Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti.” başlığını kullanan Sport Orf, “Avusturya ikincisi Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. İstanbul'daki ilk maçta 0-2 mağlup olan Graz, üçüncü eleme turunun rövanşında favori olan rakibine karşı uzun süre direndi ancak sonunda 0-1 mağlup oldu. Sturm, toplamda 0-3'lük skorla elendi ancak Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam etmeyi garantiledi.” denildi.

Kicker 90 dakikayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi, “Fenerbahçe çok güçlü olduğunu kanıtladı: Sturm Graz, Avrupa Ligi'ne düştü.” 


Kicker 90 dakikayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi, “Fenerbahçe çok güçlü olduğunu kanıtladı: Sturm Graz, Avrupa Ligi'ne düştü.”&nbsp;

Heute'deki haberde ise maçın ardından, “Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü! Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında mağlup oldu.” denildi. 


Heute'deki haberde ise maçın ardından, “Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü! Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında mağlup oldu.” denildi.&nbsp;

Maça ilişkin ayrıca, “Petar Petrovic, ceza sahasında Talisca'yı fark edemedi ve Fenerbahçeli yıldızı düşürdü. Faul yapılan oyuncu, 66. dakikada penaltıyı güvenle gole çevirerek skoru 0-1 yaptı. Sturm'un maçı uzatmalara götürmek için üç gole ihtiyacı vardı. Graz ekibi pes etmese de belirleyici geri dönüş gerçekleşmedi.

Maça ilişkin ayrıca, “Petar Petrovic, ceza sahasında Talisca'yı fark edemedi ve Fenerbahçeli yıldızı düşürdü. Faul yapılan oyuncu, 66. dakikada penaltıyı güvenle gole çevirerek skoru 0-1 yaptı. Sturm'un maçı uzatmalara götürmek için üç gole ihtiyacı vardı. Graz ekibi pes etmese de belirleyici geri dönüş gerçekleşmedi.

Belmin Beganovic 76. dakikada bir başka tehlikeli pozisyon yarattı ve Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'u kurtarış yapmaya zorladı. İki mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erdi. Ancak Sturm, Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde ederek Avrupa müsabakalarından tamamen uzak kalmayacak.” ifadeleri kullanıldı.


Belmin Beganovic 76. dakikada bir başka tehlikeli pozisyon yarattı ve Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'u kurtarış yapmaya zorladı. İki mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erdi. Ancak Sturm, Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde ederek Avrupa müsabakalarından tamamen uzak kalmayacak.” ifadeleri kullanıldı.
Başlıklar :FenerbahçeSturm GrazŞampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026