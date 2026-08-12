Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim, maç ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz’ı Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, toplamda 3-0'lık skorla adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin gruplar öncesi son engelindeki rakibi ise belli oldu. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim, maç ne zaman? İşte detaylar.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Avusturya'da oynanan karşılaşmayı Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Kadıköy'deki ilk mücadeleyi de 2-0 kazanan Fenerbahçe, Sturm Graz eşleşmesini toplamda 3-0'lık skorla geçerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim, maç ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon oldu. Fransız temsilcisi, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu eşleşmenin rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yenerek tur atladı.
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta?
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşması 18 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos'ta Fransa'da yapılacak.
Fenerbahçe 2008-09'dan sonra bir ilki hedefliyor
Sarı-lacivertliler, Lyon'u da elemesi halinde 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma başarısı gösterecek. Fenerbahçe, kritik eşleşmede Lyon karşısında tur arayacak.
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