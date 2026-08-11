Galatasaray'ın istediği yıldızdan kötü haber! Çapraz bağları koptu

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi." denildi.

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında." ifadeleri kullanıldı.

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