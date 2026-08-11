Hull City'e Türkiye'den sürpriz transfer! Bonservisi de belli oldu

En değerli 20 Türk futbolcu belli oldu: İlk 5'te Süper Lig'den sadece o isim var

En değerli Türk futbolcular listesi güncellendi. 20 oyuncudan oluşan tabloda ilk 5'te Süper Lig'den yalnızca 1 isim yer aldı. İşte detaylar...