Hull City'e Türkiye'den sürpriz transfer! Bonservisi de belli oldu
Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, transferde hareketli saatler geçiriyor. İngiliz temsilcisi, Türkiye'den sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç kaleciyi transfer ediyor.
Radyospor'un haberine göre; İngiliz ekibi, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda transferin mali şartlarında anlaşma sağlandığı aktarıldı. Haberde, Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve genç kalecinin İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Deniz Eren Dönmezer'in transferinden eski kulübü Adana Demirspor da gelir elde edecek.
Genç kalecinin gelişiminde pay sahibi olan Adana Demirspor'un, transfer kapsamında yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor. 17 yaşındaki kaleci, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24, Kayserispor formasıyla ise 3 maçta görev yaptı.
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