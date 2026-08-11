Kriz iddiası: Galatasaray neden transfer yapamıyor?
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirme konusunda beklentilerin gerisinde kalan Galatasaray’la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Transfer döneminin en çok tartışılan takımlarından biri olan Galatasaray’da, kadro planlaması ve transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında beklenen adımları atamaması ve bazı bölgelerde hâlâ takviye yapılamaması eleştirilirken, deneyimli menajer Ali Egesel’den X'teki sohbet odası yayınından çarpıcı açıklamalar geldi.
Egesel, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında transfer konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu öne sürdü. Deneyimli menajerin iddiasına göre Buruk’un kadrosunda görmek istediği bazı futbolcular, Başkan Özbek tarafından aynı ölçüde öncelikli görülmüyor.
Dursun Özbek’in, Okan Buruk tarafından yönetime sunulan bazı isimlere yüksek bonservis bedelleri ödenmesine sıcak bakmadığını ifade eden Egesel, bu durumun Galatasaray’ın transfer politikasına da doğrudan yansıdığını ileri sürdü.
Egesel ayrıca sarı-kırmızılıların bazı oyuncular için yaptığı tekliflerde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü tercih etmesinin de bu görüş ayrılığından kaynaklandığını iddia etti. Buna göre yönetim, teknik heyetin istediği oyuncular için doğrudan bonservis yatırımı yapmak yerine daha düşük riskli formüller üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor.
Galatasaray’ın transfer dönemindeki yavaşlığı taraftarların da tepkisini çekerken, Egesel’in ortaya attığı bu iddialar yönetim ile teknik heyet arasındaki transfer planlamasına ilişkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Galatasaray'da şimdiye kadar Lesley Ugochukwu dışında hiçbir takviye yapılmadı.
Satın alma opsiyonuyla kiralanan Lesley Ugochukwu şimdiye kadar sergilediği performansla taraftarları tatmin edemedi.
"Bu senenin başında Okan Hoca ile başkan arasında sorun olduğunu söyledim. Herkes diyor ki satın alma opsiyonlu kiralama teklif mi olur? Adam almak istemiyor. Almak istemediği için o şekilde teklif yapıyor. Senin karar verdiğin oyuncuyu ‘istemiyorum’ diyor başkan!"
Ali Egesel – Menajer
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