Kriz iddiası: Galatasaray neden transfer yapamıyor?

Egesel ayrıca sarı-kırmızılıların bazı oyuncular için yaptığı tekliflerde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü tercih etmesinin de bu görüş ayrılığından kaynaklandığını iddia etti. Buna göre yönetim, teknik heyetin istediği oyuncular için doğrudan bonservis yatırımı yapmak yerine daha düşük riskli formüller üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor.