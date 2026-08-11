Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçının hazırlıkları sürüyor
14:35, 11/08/2026, Salı
DHA
Beşiktaş hazırlıklara devam ediyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu’nda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, tam saha ve yarı sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve bir futbolcusu saat 14.30'te basın toplantısı düzenleyecek.
Başlıklar :BeşiktaşUEFA Avrupa LigiAntrenman
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