Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı: Yıldız oyuncuya talip çıktı

Napoli bu rakamı kabul etti: Fenerbahçe Lukaku'yu bitirdi!

Deneyimli golcü Romelu Lukaku, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sky Italia'nın son dakika haberine göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın transferi için Napoli ile anlaşmaya varırken, oyuncu sarı-lacivertli ekibe imza atmak üzere İstanbul'a doğru yola çıkıyor.