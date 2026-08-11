Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı: Yıldız oyuncuya talip çıktı
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Alman stoperin durumunu yakından takip ettiği ve siyah-beyazlı kulüple olası bir transfer için temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, transfer döneminde İspanyol kulüplerinden birinin radarına girdi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre La Liga temsilcisi Espanyol, Alman futbolcu Felix Uduokhai ile ilgileniyor.
Espanyol'un radarında
İspanyol ekibinin, Beşiktaş forması giyen Uduokhai için transfer şartlarını araştırdığı öne sürülürken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Beşiktaş'ta gözler transfer sürecinde
Siyah-beyazlıların savunma planlamasında önemli isimlerden biri olan Uduokhai için Espanyol'dan gelecek olası teklifin Beşiktaş yönetiminin önüne gelmesi bekleniyor.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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