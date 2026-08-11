Yapay zeka şampiyonu belirledi! Süper Lig'de sürpriz sıralama
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yapay zeka, sezonu şampiyon bitirebilecek takımı ve lig sıralamasını tahmin etti. İşte detaylar...
14 Ağustos Cuma akşamı 21.30'da oynanacak Galatasaray- Çorum FK maçıyla Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonu başlayacak.
Euro Club Index, Süper Lig henüz lig başlamadan takımların şampiyonluk ihtimallerini belirledi. NTV Spor'un derlediği habere göre Süper Lig'de takımların ligi bitirmesi beklenen sıralamalar şöyle:
18 - Eyüpspor
17 - Gençlerbirliği
16 - Gaziantep FK
15 - Kocaelispor
14 - Erzurumspor
13 - Alanyaspor
12 - Amed SFK
11 - Çaykur Rizespor
10 - Kasımpaşa
9 - Çorum FK
8 - TÜMOSAN Konyaspor
7 - Göztepe
6 - Samsunspor
5 - Başakşehir - %0.9
4 - Trabzonspor - %6.3
3 - Beşiktaş - %12.7
2 - Galatasaray - %29.5
1 - Fenerbahçe - %48.7
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