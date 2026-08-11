Dünyaca ünlü golcü İstanbul’a geliyor: Süper Lig devi yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı
20:54, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 20:57, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş aradığı golcüyü buldu. Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic’i sonunda ikna etti. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki golcüsüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Vlahovic'i yarın (çarşamba) İstanbul'a getirmeyi planladığı ifade edildi.
Sırp golcünün İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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