Napoli bu rakamı kabul etti: Fenerbahçe Lukaku'yu bitirdi!
Deneyimli golcü Romelu Lukaku, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sky Italia'nın son dakika haberine göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın transferi için Napoli ile anlaşmaya varırken, oyuncu sarı-lacivertli ekibe imza atmak üzere İstanbul'a doğru yola çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Napoli'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan ve zorlu bir dönem geçiren Lukaku, İtalyan ekibinin planlarından çıkarılmıştı.
Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood gibi iddialı isimlerin ardından Fenerbahçe, Lukaku'yu da renklerine bağlıyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ısrarla takip ettiği tecrübeli golcü için yaptığı 6 milyon euroyu aşan bonservis ve bonus teklifi Napoli cephesinde olumlu karşılandı.
Di Marzio ayrıca Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini de duyurdu.
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