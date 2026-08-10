Beşiktaş'a bedava yıldız! Kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor
Kariyerinde Barcelona ve Milan gibi önemli takımlar bulunan yıldız futbolcu, Beşiktaş'a gelmek istiyor. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde orta sahaya bir hamle daha planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri Al Ahli'den ayrılan Franck Kessie oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi sona eren Kessie, siyah-beyazlılara önerildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre deneyimli orta saha kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.
29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep ettiği aktarılırken siyah-beyazlıların bu transfer için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Futbol kariyerine İtalyan ekibi Stella'dan başlayan ve sonrasında sırasıyla Atalanta, Cesena, Milan ve Barcelona formalarını giyen Kessie 2023'te Al Ahli'ye imza attı. 3 sezon formasını giydiği Suudi Arabistan ekibine bu yaz veda eden deneyimli orta sahayı Beşiktaş kadrosuna katması halinde herhangi bir bonservis ödemeyecek.
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