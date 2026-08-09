17:39, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 17:40, 09/08/2026, Pazar
Gol sevinci kabusa döndü: Tünele düştü golü de iptal edildi
Brezilya Serie A'da Coritiba ile Chapecoense arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Coritiba'nın savunma oyuncusu Jacy Maranhão, 8 Ağustos'taki maçın 42. dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Golün sevincini yaşamak için reklam panolarının üzerinden atlayan Jacy, saha kenarındaki açık tünele düştü. Kısa süreli sakatlık yaşayan futbolcu, devre arasında oyundan çıktı. Jacy'nin talihsizliği bununla da sınırlı kalmadı. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmayı Coritiba 2-1 kazandı.
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