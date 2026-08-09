Gol sevinci kabusa döndü: Tünele düştü golü de iptal edildi

Tarihi zafer şükür secdesiyle taçlandı: Hollanda’yı kupanın dışına iten Faslı futbolcular sahada secdeye kapandı

Dünya Kupası elemelerinde dev bir sürprize imza atarak Hollanda’yı penaltı atışlarıyla turnuvanın dışına iten Fas Milli Takımı, adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahada eşine az rastlanır, duygu dolu anlar yaşandı. Tarihi zaferin ardından tüm Faslı futbolcular ve teknik heyet, büyük bir minnettarlıkla yeşil sahada topluca şükür secdesine gitti. Sosyal medyada "A moment of gratitude" (Bir şükür anı) notuyla paylaşılan o görüntüler tüm dünyada izlenme rekorları kırıyor.