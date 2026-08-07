Muhammed Salah’ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Ahana da geldi
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah'ı ilk kez gören Araklılı teyzenin yöresel şiveyle yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Bordo-Mavili ekiple iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından ayağının tozuyla reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçti. Salah'ın reklam filmi için Trabzon'un Araklı ilçesindeki Marzuba Mahallesi'ne gitmesi, bölge sakinleri için de sürpriz oldu. Dünyaca ünlü futbolcuyu ilk kez gören bir mahalle sakininin verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SALAH'I GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
Salah'ın mahalleye gelişi sırasında yaşanan renkli anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Araklılı teyzenin dünyaca ünlü yıldızı ilk kez görmesi karşısındaki doğal ve samimi tepkileri, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.