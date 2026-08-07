Muhammed Salah’ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Ahana da geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Bordo-Mavili ekiple iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından ayağının tozuyla reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçti. Salah'ın reklam filmi için Trabzon'un Araklı ilçesindeki Marzuba Mahallesi'ne gitmesi, bölge sakinleri için de sürpriz oldu. Dünyaca ünlü futbolcuyu ilk kez gören bir mahalle sakininin verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SALAH'I GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Lüks bir cipten inen dünyaca ünlü futbolcu Salah'ı cep telefonuyla görüntüleyen teyze, futbolcuyu tanımayınca yöresel şivesiyle peş peşe yorumlarda bulundu. Teyzenin, “Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişörtü var” sözleri izleyenleri güldürdü.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Salah'ın mahalleye gelişi sırasında yaşanan renkli anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Araklılı teyzenin dünyaca ünlü yıldızı ilk kez görmesi karşısındaki doğal ve samimi tepkileri, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı.

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