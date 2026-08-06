Trabzon'daki karşılama sonrası Salah transferi dünya basınında: "İnanılmaz"
Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi kadar, yıldız futbolcunun Trabzon'da binlerce taraftar tarafından karşılanması da dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'dan İngiltere'ye, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok yayın kuruluşu tarihi karşılamayı manşetlerine taşıdı.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah için Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen coşkulu karşılama töreni, uluslararası spor medyasında geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 25 bin taraftarın katıldığı organizasyon, birçok ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarının manşetlerinde yer aldı.
Avrupa Basını'ndan Salah Yorumu
Alman Kicker gazetesi: "Muhammed Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı"
Fransız L'Équipe: "Muhammed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor: Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum" ifadelerini aktardı.
İspanya basınından Marca: "İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı" başlığını yazdı.
İtalyan (La Gazzeta dello Sport): "Trabzonspor Salah'a bayılıyor! Binlerce taraftar onu coşkuyla ve şarkılarla karşıladı" ifadelerinin kullandı.
İngiliz Basını Salah Transferini Nasıl Gördü?
(The Sun): "Transferi öncesinde Türkiye'ye gelene Muhammed Salah, havalimanında yoğun bir kalabalık tarafından karşılanırken ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi."
(The Guardian): "Trabzon hazır mısın?" ifadesini kullanarak Mısırlı yıldız futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldiğini aktardı.
Kıtalara Göre Salah Manşetleri
Çin basını, "Liverpol'un efsane isimleri arasında gösterilen Muahmmed Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."
Rus basını, "Muhammed Salah'ın kariyerine Trabzonspor formasıyla Türkiye'de devam edecek."
Arjantin TyC Sports, "Muhammed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak."
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain News,"Muhammed Salah Türk devini seçti."
Katar merkezli Al Jazeera, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini "İnanılmaz" ifadesiyle duyurdu.
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