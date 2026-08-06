Trabzonspor Muhammed Salah için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp, binlerce taraftarının katılımıyla başarılı oyuncu için Papara Park'ta imza töreni organize etti.

İşte Papara Park'tan ilk kareler...

İdmana çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanına çıktı. Bordo-mavili kulübün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana çıktığı aktarıldı.

İlk sözleri Türkçe "Merhaba" oldu

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kendisi için Papara Park'ta düzenlenen imza törenine katıldı. Taraftarının önünde ilk üçlüsünü çektiren süperstarın ilk sözleri ise Türkçe "Merhaba" oldu. Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Ben böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Başkana çok teşekkür ediyorum. Bana çok fazla sevgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu kulüple kupalar kazanmak için buradayım, bir şeyler kazanmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Canlı yayın açtı

Muhammed Salah, bordo-mavili taraftarların telefon ışıkları ile yaptığı şova hayranlığını gizleyemezken, cep telefonu ile sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı ve bu atmosferi milyonlarca takipçisine anbean aktardı.