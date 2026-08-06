Transfere damga vuran imza! Yan Diomande çılgın bedelle Real Madrid'de
, PerşembeG: Güncelleme: 17:58, 06/08/2026, Perşembe17:16, 06/08/2026
Yeni Şafak
İspanyol ekibi, Leipzig'den kadrosuna kattığı oyuncuyla 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Yan Diomande, Real Madrid'le 7 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere damga vuran imza resmileşti. La Liga devi Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.
Eflatun-beyazlı kulübün bu transfer için 125 milyon euro bonservis bedeli artı 15 milyon euro da bonus ödeyeceği bildirildi.
Yan Diomande ayrıca, Real Madrid tarihinin ilk Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.
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Başlıklar :Real MadridYan DiomandeTransfer
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