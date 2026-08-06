Transfere damga vuran imza! Yan Diomande çılgın bedelle Real Madrid'de

Transfere damga vuran imza resmileşti. La Liga devi Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlı kulübün bu transfer için 125 milyon euro bonservis bedeli artı 15 milyon euro da bonus ödeyeceği bildirildi.

Yan Diomande ayrıca, Real Madrid tarihinin ilk Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

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