Fenerbahçe'nin istenmeyen yıldızına sürpriz talip!

Stuttgart'ın listesinde Cherif var!





Alman basınında yer alan haberlere göre Stuttgart, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bundesliga ekibinin, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak Fenerbahçeli Sıddık-i Cherif'i gündemine aldığı öne sürüldü.





19 yaşındaki Gineli santrforun daha önce de Stuttgart'ın transfer listesinde bulunduğu ve Alman kulübünün devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ile ilk temaslara başladığı iddia edildi.





Cherif'in sarı-lacivertli takıma transfer süreci ve geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.





Türkiye kariyerine Şubat 2026'da başlayan Cherif için Fenerbahçe, 4 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



