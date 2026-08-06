Fenerbahçe'nin istenmeyen yıldızına sürpriz talip!
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ayrılık ihtimalleri konuşulurken, genç bir hücum oyuncusu için Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi. Alman ekibinin sarı-lacivertlilerle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar..
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosunda değişime gitmesi beklenen Fenerbahçe'de ayrılık ihtimalleri gündemdeki yerini koruyor.
Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Aké ve Mason Greenwood gibi önemli isimleri kadrosuna kattığı belirtilen sarı-lacivertlilerle ilgili Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Stuttgart'ın listesinde Cherif var!
Alman basınında yer alan haberlere göre Stuttgart, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bundesliga ekibinin, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak Fenerbahçeli Sıddık-i Cherif'i gündemine aldığı öne sürüldü.
19 yaşındaki Gineli santrforun daha önce de Stuttgart'ın transfer listesinde bulunduğu ve Alman kulübünün devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ile ilk temaslara başladığı iddia edildi.
Cherif'in sarı-lacivertli takıma transfer süreci ve geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.
Türkiye kariyerine Şubat 2026'da başlayan Cherif için Fenerbahçe, 4 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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