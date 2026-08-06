Muhammed Salah’ın maaşı belli oldu: Trabzonspor’dan ne kadar kazanacak?
Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Muhammed Salah ile sağlanan 2 yıllık anlaşmanın mali ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Mısırlı süper yıldızın Trabzonspor'dan kazanacağı rakam belli oldu. Peki, Muhammed Salah Trabzonspor’dan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah'ın bordo-mavili kulüpten kazanacağı ücret belli oldu.
Trabzonspor, Mısırlı yıldız ile yapılan anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bonuslar da olacak
Salah'ın sözleşmesinde ayrıca şarta bağlı bonus maddeleri de bulunuyor.
Trabzonspor, Mısırlı yıldıza her futbol sezonu için sözleşmede belirtilen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ek bonus ödemeleri yapacak.
Forma satışlarından yüzde 20 pay
Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri de Salah'ın imaj hakları oldu.
Trabzonspor'un açıklamasına göre, mağazacılık şirketinde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden elde edilen gelirden oyuncuya yüzde 20 pay verilecek.
Menajerine yüzde 5 ödeme
Trabzonspor ayrıca Salah'ın menajerlik hizmet bedeline ilişkin detayları da açıkladı.
Buna göre kulüp, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında menajerlik hizmet bedeli ödeyecek.
Trabzonspor'un KAP açıklamasıyla birlikte Muhammed Salah transferinin kulübe maliyeti ve Mısırlı yıldızın sözleşme detayları da netlik kazanmış oldu.
Muhammed Salah Trabzonspor’dan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Yapılan sözleşmeye göre Salah'a her bir futbol sezonu için:
10 milyon euro yıllık ücret
7 milyon euro imza ücreti
ödenecek.
Böylece Mısırlı yıldızın her sezon için garanti kazancı 17 milyon euro olacak. İki yıllık sözleşme boyunca Salah'a toplam 34 milyon euro garanti ücret ödenecek.
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