Muhammed Salah Trabzonspor’dan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan sözleşmeye göre Salah'a her bir futbol sezonu için:

10 milyon euro yıllık ücret

7 milyon euro imza ücreti

ödenecek.

Böylece Mısırlı yıldızın her sezon için garanti kazancı 17 milyon euro olacak. İki yıllık sözleşme boyunca Salah'a toplam 34 milyon euro garanti ücret ödenecek.



