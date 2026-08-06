Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de kaldı
15:04, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:46, 06/08/2026, Perşembe
Diğer
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun'un yeni takımı netleşti.
Son olarak Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. Birçok takımla adı anılan 34 yaşındaki forvet, Süper Lig'de kariyerine devam edecek.
Ajansspor'un haberine göre Serdar Dursun'un yeni takımı Gaziantep FK oldu. Tecrübeli golcünün kırmızı-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Serdar Dursun, Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Başlıklar :Serdar DursunGaziantep FKKocaelispor
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.