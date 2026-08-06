Beşiktaş'tan Milan'a çıkartma: O yıldız için tüm şartlar zorlanacak
Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Milan forması giyen Fransız yıldız için ilk temasları kurduğu öne sürülürken, İtalyan ekibinin oyuncu için yaklaşık 20 milyon avroluk bonservis beklentisi bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Youssouf Fofana'nın geldiği öne sürüldü.
Milan ile ilk temas kuruldu
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Milan ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlıların, deneyimli futbolcunun şartlarını öğrenerek transfer ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.
20 milyon avroluk bonservis beklentisi
Haberde, Milan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssouf Fofana için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
İtalyan temsilcisinin, Fransız futbolcunun bonservisi için yaklaşık 20 milyon avro talep ettiği belirtildi.
Geçen sezon 36 maça çıktı
Güncel piyasa değeri 23 milyon avro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Fransız orta saha, bu süreçte 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.
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