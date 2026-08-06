Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor: Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı, tek bir engel kaldı!
Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kulvarında dev başarılara imza atmayı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasında adından çok söz ettirecek asrın hamlesine hazırlanıyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, uzun süredir gündemde olan Rafael Leao transferi için önemli bir adım attığı iddia edildi.
Milan'a resmi teklif
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray, Portekizli yıldız için Milan'a ilk resmi teklifini yaptı.
Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 48 saattir devam ettiği belirtilirken, transfer pazarlıklarının önümüzdeki günlerde daha da hız kazanmasının beklendiği aktarıldı.
Galatasaray'ın Leao transferini gerçekleştirmek için Milan ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Leao'nun performansı
Rafael Leao, geride kalan 2025/26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıktı.
Portekizli yıldız bu maçlarda 10 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray'ın Milan ile yürüttüğü görüşmelerin önümüzdeki günlerde transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.
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